Liverpool-Real Madrid, l’incubo allo Stade de France: “bambini spaventati, donne urtate e anziano colpito da un attacco di panico”

La finale di Champions League ha messo di fronte Liverpool e Real Madrid, la gara si è conclusa sul risultato di 1-0 a favore dei Blancos con un gol realizzato da Vinicius nel secondo tempo. La sfida a Parigi è iniziata con 36 minuti di ritardo, si sono registrati momenti di grande tensione fuori dallo stadio. Alcuni tifosi si sono presentati senza biglietto e hanno forzato l’ingresso e altri supporter sono rimasti fuori nonostante il regolare tagliando. Gli scontri hanno causato feriti e arresti.

Il quotidiano ‘Metro’ ha svelato tutti i dettagli sulla vicenda. Il lancio di gas lacrimogeni ha spaventato anche i bambini, un uomo anziano è stato colpito da un attacco di panico e non è riuscito a muoversi a causa della folla. “Sono stati trattati come animali, solo perché hanno cercato di entrare allo stadio per assistere alla partita”, è l’accusa lanciata. “Sono stati trattati come bestie già all’arrivo. Poi sono stati abbandonati, indipendentemente dal possesso o meno del biglietto d’ingresso”.

Poi la situazione è degenerata: i tornelli sono stati chiusi alle 18.30 ora locale senza preavviso o spiegazione. Gli steward hanno abbandonato le postazioni senza dare spiegazioni ai tifosi. I supporter hanno deciso così di arrampicarsi, con il pericolo di farsi veramente male e le persone hanno rischiato di rimanere schiacciate. La furia dei tifosi, nel frattempo, aumentava sempre di più. Diverse donne sono state urtate. “Sembrava una rivolta“, spiega “Metro.uk”.

La Uefa comunicava il ritardo della partita, alle 21.15 i cancelli sono stati aperti per permettere l’ingresso dei tifosi. Gli scontri non si sono placati nemmeno dopo il fischio d’inizio della partita.