Liverpool-Real Madrid in ritardo: le ultime sulla finale di Champions League

Liverpool e Real Madrid sono pronte a scendere in campo per la finale di Champions League in una partita che non ha bisogno di presentazioni. Si affrontano due squadre fortissime in grado di regalare spettacolo. I Blancos hanno vinto anche la Liga e puntano sulle qualità realizzative di Benzema, i Reds giocano il calcio più bello in circolazione.

La gara inizierà in ritardo. Il motivo? Molti tifosi, troppi secondo l’Uefa, non sono ancora entrati allo stadio di Parigi per via di problemi di ordine pubblico e di traffico. Il ritardo sarà almeno di 15 minuti.

ULTIM’ORA –> La partita prenderà il via alle 21.30.