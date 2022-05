Lewis Hamilton gioca a golf con Brady a Miami per aiutare i bambini in difficoltà

SportFair

Giornata speciale per Lewis Hamilton alla vigilia del GP di Miami: il campione britannico di F1 ha partecipato ad un evento di golf col campione di NFL Tom Brady. Hamilton si è lamentato del suo swing un po’ arrugginito e ha divertito tutti con delle battute autoironiche. Dopo aver affermato di non aver giocato per tre anni, Hamilton ha osservato mesto uno dei suoi sforzi e ha scherzato sul fatto che si sarebbe attenuto alla “guida in pista”.

Hamilton ha partecipato all’evento benefico, per la raccolta fondi per bambini poco fortunati: “la gioventù è tutto e mi appassiona l’idea di avvicinare i bambini a scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Lo sport unisce le persone e mi ha salvato la vita. Sono contento che stiamo facendo qualcosa di buono“, ha dichiarato.

Non è mancato poi un commento alla gara di domenica: “sono così felice di essere a Miami: è la prima volta che questo sport viene qui e l’attesa per questo evento è salita alle stelle. Sono tutti eccitati, ma c’è un po’ di nervosismo perché ci sarà tanta gente qui ed è un circuito nuovo“.