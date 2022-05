Furia Lewandowski contro il Bayern Monaco: urla e scenata nello spogliatoio

SportFair

La volontà di Robert Lewandowski è ormai chiara da tempo, quella di lasciare il Bayern Monaco e trasferirsi al Barcellona. Le qualità del polacco non sono assolutamente in discussione, si conferma uno dei bomber più importanti a livello internazionale, forse alle spalle solo di Benzema. Il contratto del calciatore classe 1988 è in scadenza nel 2023, il suo futuro dipende quindi anche dalla decisione del club tedesco. La volontà del Bayern Monaco è stata già comunicata, non ha intenzione di lasciare partire un calciatore così importante e difficilmente sostituibile. Il club tedesco continua a chiedere una cifra molto alta per la cessione, il Barcellona vorrebbe approfittare del contratto in scadenza.

L’intesa tra il calciatore e i blaugrana è stata raggiunta da tempo, la situazione si è però complicata a causa del muro del Bayern Monaco. Secondo voci provenienti dalla Germania l’attaccante sarebbe andato su tutte le furie nello spogliatoio e si sarebbe lasciato andare ad uno sfogo telefonico con la società. “Barcellona, Barcellona”, avrebbe urlato l’attaccante come riportano alcuni testimoni. La situazione è in continua evoluzione, Lewandowski spinge per la risoluzione già nelle prossime settimane, il Bayern Monaco potrebbe costringere l’attaccante a rispettare il contratto fino al 2023. Il rischio è quello di una stagione da separato in casa.