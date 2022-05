SportFair

Rivoluzione in casa PSG: dopo l’annuncio di ieri del rinnovo di Mbappè a breve dovrebbe arrivarne un altro che riguarda un importante addio. Se il calciatore francese sarà un giocatore del PSG per altri tre anni, non resta invece nello staff del club parigino il ds Leonardo.

Manca ancora l’ufficialità, ma sebra che dopo aver comunicato il rinnovo di Mbappè, Al Khelaifi abbia comunicato a Leonardo la sua decisione di allontanarlo dal PSG. A rivelarlo sono state alcune fonti francesi.