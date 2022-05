Leclerc guarda al Gp di Monaco con ottimismo: “fatto passi nella giusta direzione”

SportFair

E’ tutto pronto a Monaco per un nuovo appuntamento della stagione 2022 di Formula 1. Nonostante la delusione per il ritiro al Gp di Spagna, quando stava gestendo perfettamente la gara, al comando, Charles Leclerc non si è tirato indietro e ieri sera è sceso in campo per una partita di calcio di beneficenza con la Nazionale piloti, un appuntamento tradizionale alla vigilia del round di Monte-Carlo.

Nonostante il Gp di casa non sia mai stato clemente con Leclerc, il monegasco arriva motivato e carico: “non possiamo dimenticare il ritiro a Barcellona e l’errore a Imola, ma per il resto la situazione è molto positiva. Sono contento e soddisfatto del modo in cui stiamo lavorando in squadra da inizio stagione. In alcune gare siamo stati un po’ meno competitivi rispetto alla Red Bull, ma Barcellona ci ha dato una serie di risposte nel complesso molto positive, eccezion fatta per il problema che ci è costato la gara. Il mio approccio rimane invariato, e darò il 110% come ho fatto dall’inizio dell’anno, non è cambiato nulla per me. Sì, abbiamo perso la leadership del campionato e naturalmente avrei preferito arrivare a casa da leader, ma è un dettaglio in questo momento della stagione”, ha affermato a La Gazette de Monaco.

“Monaco è un GP molto speciale per me, perché è in casa, ma non possiamo esagerare e dobbiamo continuare il nostro slancio di inizio stagione, a Barcellona abbiamo avuto un minor degrado degli pneumatici, ma è ancora un po’ prematuro dire che la situazione sia davvero risolta. Una cosa è certa: abbiamo fatto un passo nella giusta direzione. Gli aggiornamenti apportati alla vettura sono stati davvero positivi, perché ci hanno aiutato a guadagnare in termini prestazioni. Tutto ha funzionato come ci aspettavamo. È un’ottima notizia, perché non è sempre così in F1″, ha aggiunto il 24enne della Ferrari.