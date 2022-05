Le condizioni di Tacconi, l’ultimo bollettino dell’Ospedale: “sta attraversando il periodo più critico”

SportFair

Stefano Tacconi continua a lottare dopo il malore accusato negli ultimi giorni. Sono le ore più complicate per l’ex portiere della Juventus, ricoverato in ospedale dal 24 aprile ad Alessandria. L’Ospedale ha emesso un nuovo bollettino, attraverso Andrea Barbanera, Direttore della Struttura di Neurochirurgia, che sta trattando il paziente.

“Come conseguenza di quanto accaduto a Stefano e come previsto dal normale andamento di questa patologia, il paziente sta attraversando il periodo più critico. La nostra equipe sta portando avanti il trattamento farmacologico per contrastare il vasospasmo cerebrale, ma la sua condizione clinica è altalenante. Si tratta infatti della fase più complicata che può evolvere rapidamente sia in senso positivo sia negativo purtroppo. Stefano sta continuando a lottare: i prossimi giorni saranno determinanti”.