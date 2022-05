L’attacco di panico al Roland Garros e le difficoltà degli ultimi mesi, Simona Halep confessa: “ho pensato al ritiro”

SportFair

Momenti complicati per Simona Halep. la tennista romena, numero 19 al mondo, è uscita di scena ieri dal Roland Garros, ai 32esimi, perdendo il match contro la cinese Zheng. Simona Halep ha dovuto fare i conti con un attacco di panico, che ha complicato le cose e ha poi voluto mettersi a nudo, raccontando sui social la sua situazione. Halep ha svelato che solo qualche mese fa ha pensato al ritiro.

“Non sono generalmente una persona melodrammatica e spero le parole che che sto scrivendo non lo sembrino. Gli ultimi 18 mesi sono stati molto duri, emotivamente e fisicamente. Dopo aver perso a Doha, ho detto alle persone a me vicine era che non ce la facevo più, che avevo chiuso con il tennis. Ma in qualche modo, si è riaccesa in me la scintilla e ho iniziato a sentire di nuovo l’amore per il tennis, così ho deciso di lavorare sodo e fare cambiamenti significativi”, ha svelato.

“Sono molto orgogliosa di me stessa per tutto quello che ho fatto ultimamente. Ho potuto farlo solo con l’aiuto di Patrick (Moratoglou, l’allenatore, ndr) , e voglio ringraziarlo per essere al mio fianco. Le aspettative sono alte. Sono una vincitrice di Slam, ex numero 1, e ci si aspetta che io vinca. Ma nulla dovrebbe essere dato per scontato. Per poter tornare in vetta ho bisogno di tempo e di molto duro lavoro. Non fa parte della mia personalità rinunciare, quindi domani è un nuovo giorno e sarò pronta a ricominciare!”, ha affermato ancora Simona Halep.

“Ora so com’è avere un attacco di panico: non è facile da gestire, ma l’ho superato e sto già sorridendo!”, ha concluso su quanto accaduto ieri contro Zheng.