L’annuncio più bello, Elina Svitolina costretta ad uno stop: la tennista ucraina è incinta | FOTO

Elina Svitolina è stata sotto i riflettori negli ultimi mesi a causa della guerra in Ucraina: la tennista ha il cuore a pezzi per la situazione che sta affrontando il suo paese e non ha nascosto tutta la sua tristezza e sofferenza.

Adesso, però, nonostante il momento difficile, è arrivato il momento di sorridere per Elina, moglie del collega Gael Monfils. La coppia ha infatti annunciato oggi una splendida novità: a ottobre diventeranno genitori.

“Con il cuore pieno di amore e felicità, siamo lieti di annunciare che aspettiamo una bambina ad ottobre“, hanno scritto sui social a corredo di una dolcissima foto.