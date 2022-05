La testimonianza di Deborah Chiesa per il Progetto Internazionale di Inspiring Girls

SportFair

La tennista Deborah Chiesa con DSF.Sport partecipa al Progetto Internazionale Inspiring Girls, lasciando la sua testimonianza sul Video Hub e partecipando ad un incontro con una classe delle scuole secondarie di primo grado.

Con il progetto Inspiring Girls tantissime donne volontarie, provenienti da settori e professioni diverse, condividono con le ragazze e i ragazzi delle scuole secondarie la propria esperienza professionale e di vita, costruendo un ponte concreto tra scuola e mondo del lavoro. Inspiring Girls organizza eventi di role modeling e speed mentoring nelle scuole in tutta Italia.

Il progetto Inspiring Girls è promosso in Italia da Valore D in partnership con Eni, Intesa Sanpaolo e Snam.

La Role Model è una donna che ama il suo lavoro e che lo fa con passione, in cui l’etica è il valore che mette al primo posto.

Lavora in ambienti con poca presenza femminile e la sua vita è fatta di impegno, determinazione e coraggio nell’abbattere gli stereotipi e le difficoltà per raggiungere i propri obiettivi.

La storia di Deborah consentirà a tantissime ragazze di tutto il mondo di esplorare diverse opportunità di carriera e le ispirerà ad impegnarsi per raggiungere le loro ambizioni.

Deborah nel suo racconto da “Role Model” spiega come divide la sua vita tra allenamenti e studio. Racconta che la sua “Role Model” ispiratrice è stata sua Mamma che le ha trasmesso tanti valori, ha sempre creduto in lei, spronandola in ogni circostanza, non ultima quella di iscriversi all’Università in un momento difficile della sua carriera da tennista professionista.

Deborah vuole essere lei stessa una “Role Model”, consigliando le generazioni future nell’avere coraggio nel buttarsi sempre, crederci e non mollare mai.

Deborah consiglia di intraprendere questa professione di sportiva professionista incoraggiando le ragazze ad avere passione e determinazione che sono elementi fondamentali nello sport ma in qualsiasi professione.