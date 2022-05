La Roma sfila sul bus scoperto con la Coppa, lo sfottò alla Lazio: “Tirana brutta aria” | FOTO e VIDEO

SportFair

Roma si è risvegliata in Paradiso. Grandissima impresa dei giallorossi che hanno vinto la Conference League, la finale di Tirana contro il Feyenoord si è conclusa sul risultato di 1-0. Il grande protagonista è stato Zaniolo, l’attaccante italiano quando chiamato in causa risponde sempre presente. Ovviamente i meriti più importanti sono di José Mourinho, il portoghese si conferma un allenatore vincente ed è riuscito subito a conquistare un trofeo anche sulla panchina della Roma, una piazza che mancava l’appuntamento con una Coppa europea da troppo tempo.

I tifosi giallorossi hanno deciso di omaggiare la squadra, prima a Tirana, poi all’Olimpico e infine per le vie di Roma. Alle 16.30 è partito il bus scoperto, è partito dalla zona delle Terme di Caracalla per arrivare fino al Circo Massimo, passaggio anche dal Colosseo. Presenti migliaia di tifosi giallorossi che hanno ringraziato la squadra con cori, striscioni e fumogeni. Il più scatenato è stato Zaniolo, ovazione anche per Mourinho, il portoghese ha risposto firmando bandiere. Un cartello con una scritta ironica è stato esposto: “Lazio, Tirana brutta aria”.