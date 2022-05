La Roma non dimentica: ai 166 tifosi presenti nel 6-1 di Bodo in regalo la finale di Tirana

SportFair

La Roma ha conquistato la finale di Conference League. La vittoria sul Leicester di ieri sera ha assicurato ai giallorossi un posto nella sfida del 25 maggio contro il Feyenoord. Un’emozione unica per tutti i giocatori, l’allenatore, lo staff e, ovviamente, per i tifosi, che per la loro fiducia e passione riceveranno un grande regalo.

La Roma, infatti, ha comunicato oggi come “la Società ha deciso di assegnare i biglietti dell’ultimo atto di questa prima edizione di Conference League, in calendario mercoledì 25 maggio alle 21 all’Arena Kombëtare di Tirana, contro il Feyenoord!“.