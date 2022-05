La Roma in finale di Confernce League, Mourinho emozionato: le lacrime di Josè | VIDEO

SportFair

La Roma ha conquistato ieri la finale di Conference League, superando il Leicester all’Olimpico per 1-0. Un traguardo davvero speciale per Josè Mourinho, che ha regalato ai giallorossi la prima finale europea in 31 anni.

Un’emozione troppo forte per il tecnico portoghese, che a fine partita non è riuscito a trattenere le lacrime: “questo club mi ha fatto sentire di nuovo speciale. Ho versato qualche lacrima alla fine, sì, perchè sento quello che provano tutti. La mia emozione è stata per tutti coloro che amano questo club. I tifosi, i giocatori, i proprietari. Questo spirito di squadra, abbiamo iniziato a costruirlo nel nostro campo estivo in Portogallo il primo giorno, e da allora si è costruito, giorno dopo giorno: questo gioco è la ciliegina sulla torta. Questa vittoria è di tutti, è una vittoria di famiglia. Ognuno ha fatto la sua parte. Ho avuto l’onore di giocare in finali più prestigiose, ma la sensazione di gioia con tutte le persone coinvolte mi ha fatto sentire davvero speciale. Questo è un club gigante senza una sala per i trofei all’altezza dell’importanza sociale del club. Sono così felice per ognuno di loro. Ricorderò per sempre le persone per strada, le donne sui balconi, i bambini lungo la strada. Questo per me significa così tanto per me. Ho dato un piccolo contributo in questo e mi rende felice. La mia emozione è stata per tutti coloro che amano questo grande club“, ha affermato a fine partita Mourinho, nella storia per essere il primo allenatore ad arrivare a cinque grandi finali europee con quattro squadre diverse