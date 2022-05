La Roma è in Europa League: tris al Torino con super Abraham, adesso la finale di Conference

SportFair

La Roma è in Europa League, la squadra di Mourinho ha staccato il pass grazie al successo nell’ultima giornata del campionato di Serie A contro il Torino. La compagine giallorossa potrà adesso concentrarsi sulla finale di Conference League contro il Feyenoord. Nel complesso la stagione della Roma è stata positiva, è stato raggiunto l’obiettivo massimo in campionato. La dirigenza sta già preparando la prossima stagione con l’intenzione di alzare l’asticella con l’acquisto di calciatori funzionali al gioco dello Special One. La stagione del Torino può essere considerata al di sopra delle aspettative e chiuderà al 10° o 11° posto.

Il Torino si schiera con Belotti e Brekalo, la Roma risponde con Pellegrini, Shomurodov e Abraham. Proprio l’ex Chelsea è il grandissimo protagonista del primo tempo: l’attaccante ha messo a segno una doppietta fantastica, il secondo gol su calcio di rigore. La squadra di Juric ha dimostrato qualche problema di condizione, in più l’errore in occasione del secondo gol è stato gravissimo. Nel secondo tempo occasioni da una parte e dall’altra, poi un altro calcio di rigore che Pellegrini trasforma per il definitivo 0-3. I padroni di casa non hanno la forza di reagire. La squadra di Mourinho stacca ufficialmente il pass per la prossima Europa League.