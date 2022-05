La rabbia di Leclerc dopo il Gp di Monaco: “non possiamo permetterci questi errori”

SportFair

Ancora una volta podio stregato per Charles Leclerc a Monte-Carlo: il pilota Ferrari ha chiuso la gara, iniziata in pole position, al quarto posto a causa di un errore commesso dal team. Il monegasco, dunque, non è affatto felice davanti al suo pubblico e alle interviste non ha nascosto la sua amarezza.

“Delusione, rabbia, sofferenza? Tutte e tre, mi fa male. Ci sono tante gare, abbiamo il passo, ma soprattutto quando abbiamo il passo non possiamo permetterci di arrivare quarti quando avevamo 6 o 7 secondi di vantaggio. Stavo gestendo il gap dietro. Fa male, in più a casa, perdiamo tanti punti, dobbiamo migliroare, oggi doveva essere nostra, io penso di aver fatto tutto bene, in queste situazioni ho bisogno dell’aiuto del team, come tutti i piloti, oggi abbiamo chiaramente preso una decisione sbagliata prima e odpo una seconda. Non so se è stato un cambio all’ultimo minuto di Carlos di entrare dentro, ma ci sono stati tanti errori. Devvo riguardare la gara, ci sono state così tante cose, adesso ho solo tanta delusione.Due tre respiri abbastanza arrabbiati, mi è servito lasciarmi andare in radio e poi ho resettato, adesso la delusione è troppa. Amo questo team, tutte le persone, ma oggi dobbiamo riguardari, perchè così non va bene“, ha dichiarato ai microfoni Sky.