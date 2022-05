SportFair

Stefano Pioli non si è di certo tirato indietro, ieri, quando c’è stato da festeggiare per lo Scudetto del suo Milan. Il tecnico rossonero ha conquistato, grazie alla splendida stagione della squadra milanese, il suo primo scudetto in carriera.

Le prime volte, si sa, non si scordano mai e per questo motivo Pioli ha deciso di incidere sulla sua pelle questo splendido traguardo: il tecnico del Milan si è fatto tatuare, infatti, sul braccio il 19° scudetto del Milan.