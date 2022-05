La madre di Mbappé: “offerte uguali finanziariamente da Psg e Real Madrid, a breve la decisione”

SportFair

Il rilancio del Psg per Kylian Mbappé trova conferme, ma solo in parte. Il futuro del calciatore sembrava indirizzato verso il Real Madrid, il francese e il club spagnolo avevano trovato l’accordo per un ricco contratto. Il Psg ha rilanciato nelle ultime ore e ha pareggiato l’offerta dei Blancos. Adesso tutto è nelle mani del calciatore: da una parte il sogno di indossare la maglia del Real Madrid, dall’altra continuare il progetto con la divisa del Psg. La situazione è ancora aperta e una decisione è attesa a stretto giro di posta.

Le ultime importanti indicazioni sono arrivate dalla madre del calciatore. “Non ci sono nuovi incontri per negoziare il futuro di Mbappé dopo la scadenza del suo contratto con il Paris Saint-Germain. Questi incontri sono terminati. Abbiamo un accordo con il Real Madrid e un altro accordo con il Paris Saint-Germain, e le trattative sono già finite, ora Kylian Mbappé deve scegliere. Le due offerte sono uguali finanziariamente, non c’è una grande differenza tra loro, ma stiamo aspettando che Mbappe scelga una di esse” ha detto in un’intervista ai media egiziani KoraPlus.