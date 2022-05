La Juventus silura Morata e l’attaccante sfotte Allegri: “zero tiri, il mister sarebbe fiero” | VIDEO

SportFair

La Juventus si prepara per l’ultima partita del campionato di Serie A, la squadra di Massimiliano Allegri dovrà vedersela contro la Fiorentina. I bianconeri non hanno più obiettivi in stagione e la dirigenza è concentrata sul calciomercato. Sono in corso trattative molto importanti, sono vicinissimi gli arrivi a parametro zero di Paul Pogba e Angel Di Maria, contatti in corso anche con Perisic. Dopo Chiellini e Dybala, altri calciatori sono con la valigia in mano: da Bernardeschi a Morata.

La Juventus ha deciso di non riscattare lo spagnolo, è stata una decisione sia dal punto di vista tecnico che economico. Un video di Morata è diventato virale. E’ andata in scena una sfida con protagonisti Federico Chiesa e Giorgio Chiellini contro Arthur e Alvaro Morata, in una partita ai videogiochi Konami’s eFootball 2022. L’ex Real Madrid si è lasciato sfuggire uno sfottò nei confronti di Allegri. “Un dato incredibile, zero tiri in porta! Il mister sarebbe fiero di noi”. Al minuto 2:38 del video la frase che non è passata inosservata.