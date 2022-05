Emozioni forti allo Stadium, la Juventus saluta Dybala e Chiellini: lo stadio omaggia due bandiere, contro la Lazio finisce 2-2

SportFair

La Juventus ha intenzione di chiudere nel migliore dei modi la stagione. La squadra di Allegri è scesa in campo nell’ultima partita della 37esima giornata del campionato di Serie A, di fronte la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. I bianconeri hanno affrontato il match senza grossi obiettivi, già sicuri del quarto posto. La Lazio è ufficialmente in Europa, in Europa League dopo il parteggio di oggi. Gli ospiti si sono presentati a Torino senza il calciatore più pericoloso: Ciro Immobile. La Lazio si schiera con Cabral, Felipe Anderson e Zaccagni. La Juventus con Vlahovic, Morata e Dybala.

Grandissime emozioni prima della partita: i tifosi bianconeri sono stati protagonisti di un omaggio da brividi per l’ultima allo Stadium di Giorgio Chiellini. La coreografia è stata bellissima e il difensore ha lasciato il campo dopo 17 minuti, il numero delle stagioni in bianconero. L’ovazione dello stadio è stata da brividi.

La partenza della Juventus è fortissima, i bianconeri sbloccano la partita dopo 10 minuti con un gol di Vlahovic. Al 17′ esce Chiellini. Al 36′ arriva il raddoppio dei padroni di casa, grandissima giocata di Morata che raddoppia. La Lazio prova la reazione ma colleziona solo calci d’angolo. Al 51′ la gara si riapre con un tiro di Patric deviato da Alex Sandro. Nel finale il gol di Milinkovic in contropiede, finisce 2-2. Oggi la partita è andata oltre il risultato, oggi è la giornata di Chiellini e Dybala. Tutti in piedi anche al momento della sostituzione della Joya, l’argentino è stato chiamato sotto la curva e ha salutato per l’ultima volta tutto lo stadio.