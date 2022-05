Adesso è ufficiale: la Fip sospende l’allenatore Luciano Bongiorno per lo schiaffo in campo

SportFair

E’ arrivata la decisione nei confronti dell’allenatore per aver schiaffeggiato una componente della squadra a Rieti, in occasione della finale per il 3 e 4 posto di basket femminile di serie B. Nel dettaglio il Tribunale Federale della Fip, su richiesta della Procura Federale, ha sospeso in via cautelare e con effetto immediato il tesserato Luciano Bongiorno, della società Basket Roma ASD, da ogni attività federale e sociale per quanto accaduto in occasione della gara disputata a Rieti tra Basket Roma e Panthers Roseto.

Inoltre, ha fissato per la convalida e per l’audizione del tesserato l’udienza del 27 maggio alle ore 12, con facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, di depositare memorie difensive e/o produrre documentazione.