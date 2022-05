La Roma rimane nello spogliatoio, la squadra di Mourinho è ‘a terra’ fisicamente: la Fiorentina vince e aggancia i giallorossi

SportFair

La Roma rimane nello spogliatoio, brutta prestazione dei giallorossi nella partita della 36esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Mourinho è sembrata stanca già dai primi minuti, non è mai riuscita a cambiare passo e difficilmente si è fatta vedere nella metà campo avversaria. La Fiorentina ha giocato una partita di pressing nei primi minuti, di coraggio e ha meritato la vittoria. La classifica dei viola è sempre più interessante, la Fiorentina ha agganciato Roma e Atalanta al sesto posto, la corsa Europa è bellissima.

La Fiorentina schiera una formazione offensiva con Cabral, Ikone e Gonzalez, gli ospiti rispondono con Pellegrini, Abraham e Zalewski. Dopo 4 minuti rigore un po’ generoso a favore della Fiorentina, dal dischetto si presenta Nico Gonzalez che non sbaglia. I viola sono scatenati e all’11’ arriva il raddoppio con un tiro perfetto di Bonaventura. Al 24′ un gol annullato sempre all’ex Milan. Alla fine del primo tempo occasione per la Roma che però non riesce a concretizzare.

L’occasione più grande per la Roma non viene sfruttata da Abraham. Il tecnico Mourinho si gioca la carta El Shaarawy, il Faraone entra con la giusta mentalità e mette in difficoltà la Fiorentina. Non si registrano grosse occasioni da gol. Finisce 2-0.