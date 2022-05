La Fiorentina in festa! Staccato il pass dell’Europa: niente da fare invece per l’Atalanta

SportFair

Serata di match, serata di saluti, serata di addii e anche di festeggiamenti. Si sono disputate oggi quattro partite valide per gli ultimi anticipi del sabato della stagione 2021-22 di Serie A.

Il Bologna ha chiuso con una vittoria sul Genoa, oggi pomeriggio, grazie alla rete segnata da Barrow al 66′, ma l’attenzione è caduta tutte sulle sfide che si sono disputate questa sera.

L’Empoli ha superato l’Atalanta, a casa dei bergamaschi, grazie alla rete di Stulac al 79′, costringendo così la squadra di Gasperini a salutare l’Europa, dopo ben 5 anni. Storia diversa invece per la Fiorentina, che grazie al successo di questa sera contro la Juventus, si assicura un posto in Europa: il settimo posto in classifica vale infatti la qualificazione alla Conference League per i viola. Ottavo ko per Allegri e la Juventus, che stasera hanno salutato Chiellini, Dybala e Bernardeschi. Finisce in parità infinte la sfida tra Lazio e Verona: un 3-3 ricco di spettacolo. Per i padroni di casa hanno segnato Cabral, Anderson e Pedro, per i veronesi, invece, sono andati a segno Simeone, Lasagna e Hongla.