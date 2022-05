La festa scudetto a Milano diventa un caso: un concerto fa slittare tutto a domenica 22 maggio

SportFair

Il campionato di Serie A è ormai arrivato agli sgoccioli, 180 minuti per decidere la squadra campione d’Italia. E’ testa a testa tra Milan e Inter, i rossoneri guidano la classifica con due punti di vantaggio. La compagine di Stefano Pioli ha effettuato una scatto in classifica veramente importante, nell’ultima giornata è arrivato il blitz sul campo dell’Hellas Verona con il punteggio di 1-3 grazie alla doppietta di Tonali e al gol di Florenzi. Vittoria anche dell’Inter, in casa contro l’Empoli.

Il Milan potrebbe vincere lo scudetto già dalla prossima giornata, l’Inter spera di rinviare tutto all’ultima giornata. Milano si prepara a scendere in piazza per la festa, da decidere solo i colori dei festeggiamenti: rossoneri o nerazzurri. La Lega aveva intenzione di anticipare le partite dell’ultima giornata, Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria, a sabato 21 maggio alle ore 15. Lo scoglio è stato il concertone organizzato da Radio Italia in piazza Duomo a Milano proprio nella giornata di sabato. Le gare dell’ultima giornata dovrebbero disputarsi, così, alle ore 15 di domenica 22. Potrebbero verificarsi problemi anche sul fronte premiazione, con il Milan chiamato dalla trasferta contro il Sassuolo e l’Inter in casa contro la Sampdoria. In caso di vittoria dei rossoneri si creerebbe qualche problema dal punto di vista logistico con l’Inter che dovrebbe liberare San Siro per lasciare spazio ai rossoneri. La situazione sarà più chiara al termine della prossima giornata, il campionato potrebbe decidersi anche nel prossimo turno.