La bomba sulla Juventus: “è Balotelli il vice-Vlahovic”. E la tifoseria si spacca

La Juventus è pronta a tuffarsi sul calciomercato con l’intenzione di rinforzare una rosa molto forte. La squadra è reduce dal quarto posto in campionato, il risultato non è sicuramente all’altezza delle ambizioni e della storia del club. Il nome più vicino a vestire la maglia dei bianconeri è quello di Paul Pogba, il centrocampista francese ha già raggiunto l’accordo e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’ufficiale. Un reparto pronto ad essere rivoluzionato è l’attacco. Solo Vlahovic e Chiesa rappresentano certezze, i contratti di Dybala e Bernardeschi non sono stati riscattati, Morata è con la valigia in mano, incertezza su Kean.

La dirigenza è alla ricerca di almeno tre attaccanti. Il calciatore più vicino è Angel Di Maria, ma sono ancora in corso valutazioni dal club bianconero. E’ sfumato Perisic, passato al Tottenham. Luca Momblano è un giornalista molto vicino all’ambiente Juventus e, intervistato da ‘juventibus, ha fatto il punto sul calciomercato bianconero. “Ci sono dei giocatori individuati per l’attacco. Mi sembra però che la Juventus stia andando a braccio in questo momento. Due mesi fa hanno salutato Dybala, senza avere in mano nessuna situazione concreta. Ora lo possiamo dire: il sostituto dell’argentino non era pianificato. Oggi il post Dybala potenziale è Di Maria. E’ stato proposto Laporte e lo stanno valutando: non ho dubbi su questo, ma non è il favorito”. Su Balotelli: “è stato proposto alla Juve su input del giocatore, che conosce molto bene Allegri. A costo irrisorio, l’agenzia Raiola ha fatto seriamente il nome dell’attaccante ai dirigenti bianconeri, a caccia di un vice Vlahovic”. La tifoseria si è spaccata sul web tra favorevoli e contrari.