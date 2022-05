L’occhiolino di Abraham fa infuriare la stampa olandese: “simulatore e degno allievo di Mourinho” | VIDEO

SportFair

La Roma ha raggiunto un traguardo molto importante, la vittoria della Conference League. La squadra di Mourinho ha trionfato nella finale contro il Feyenoord, la gara si è conclusa sul risultato di 1-0 con il gol realizzato da Zaniolo. Al fischio finale è scoppiata la festa, a Tirana e all’Olimpico. La stagione dei giallorossi si è conclusa con il botto, la prima stagione dello Special One sulla panchina della Roma deve essere considerata molto positiva. La dirigenza non si accontenta ed è già attiva per migliorare la rosa in vista della prossima stagione.

Un grandissimo colpo di mercato è stato l’arrivo di Tammy Abraham, l’ex Chelsea si è confermato decisivo dal punto di vista realizzativo e della manovra. Sarà un punto di riferimento della Roma del futuro. Un suo gesto, in occasione della finale di Conference League, ha fatto molto discutere. La stampa olandese ha messo in evidenza la perdita di tempo dell’attaccante nei minuti finali della partita. In particolar modo non è sfuggito alle telecamere l’occhiolino rivolto a Mourinho dopo aver subito un fallo.

“Abraham si rivela essere un vero allievo di Mourinho”, si legge su sportnieuws.nl. “Abraham è stato a terra per un po’. Quindi ha perso tempo”. “Sono giocatori di José Mourinho per una ragione, non è colpa loro…”.