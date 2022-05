Juventus-Pogba, l’esito dell’incontro: l’offerta dei bianconeri e la preferenza del francese

SportFair

La stagione della Juventus è ormai agli sgoccioli, il rendimento della squadra non può essere considerato all’altezza. In campionato chiuderà al quarto posto, in Champions League è uscita agli ottavi di finale mentre in Coppa Italia ha perso in finale contro l’Inter. Il tecnico Allegri, con ogni probabilità, sarà ancora l’allenatore ma non potrà permettersi nuovi passi falsi: nella prossima stagione la squadra dovrà lottare per lo scudetto e disputare una competizione all’altezza in Champions League.

La dirigenza continua a muoversi sul mercato, le basi sono state gettate con l’arrivo di Vlahovic. Il punto debole della squadra è sicuramente il centrocampo, arriverà un top player. Il nome è quello di Paul Pogba, nonostante le smentite di Arrivabene: “Pogba è un giocatore del Manchester United, chiariamolo. Rispetto a lui e alla sua squadra. I procuratori di Pogba sono anche i procuratori di De Ligt, Kean e Pellegrini e normalmente ci si incontra. Per cui il soggetto non è detto che sia stato Pogba, anzi non lo era per niente”, ha detto il dirigente bianconero a Sky Sport.

La verità è che Pogba è vicinissimo al ritorno della Juventus. Rafaela Pimenta ha preso in mano l’agenzia Raiola dopo la morte di Mino e con la Juventus si è parlato del futuro del francese. I bianconeri hanno messo sul piatto la proposta: un triennale da 8 milioni di euro più due di bonus. La cifra è inferiore rispetto a quella del Psg, ma la volontà del Polpo potrebbe fare la differenza…