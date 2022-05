Juventus-Perisic, c’è l’accordo: i dettagli del contratto, il croato lascia l’Inter

SportFair

Juventus-Perisic, ci siamo. Il croato è stato protagonista di una stagione veramente entusiasmante con la maglia dell’Inter, è riuscito a diventare un punto di riferimento per l’allenatore Simone Inzaghi. L’esterno è tornato su altissimi livelli e si è sempre dimostrato l’uomo in più dei nerazzurri, il suo lavoro sulla fascia è stato preziosissimo e in attacco ha fatto la differenza con gol e assist.

Il contratto del croato con l’Inter è in scadenza a giugno, il rinnovo sembrava praticamente scontato dopo una stagione così importante. Invece qualcosa non è andata per il verso giusto. L’Inter e Perisic non hanno trovato l’accordo, i nerazzurri hanno messo sul piatto un biennale da 4,5 milioni di euro.

Perisic aveva mandato segnali di rottura con l’Inter: “con i giocatori importanti non si aspetta l’ultimo minuto”, le dichiarazioni al termine della finale di Coppa Italia contro la Juventus. E proprio i bianconeri sono pronti ad assicurarsi le prestazioni del croato. Secondo gli ultimi aggiornamenti sarebbe stato trovato l’accordo tra Perisic e la Juventus sulla base di un biennale a 6 milioni di euro. La trattativa è nelle battute finali e la fumata bianca è molto probabile. E anche per Di Maria la trattativa è ben avviata.