Juventus, Nedved allo scoperto: “richieste di Dybala altissime, Chiellini in dirigenza”

La Juventus scende in campo per la finale di Coppa Italia contro l’Inter, l’obiettivo della squadra di Massimiliano Allegri è quello di conquistare un trofeo. La stagione dei bianconeri è stata molto altalenante, l’intenzione è quella di alzare l’asticella. Prima della partita ha parlato Pavel Nedved e ha fornito interessanti indicazioni. “Pronti a fare spazio a Giorgio Chiellini nella dirigenza? Assolutamente sì. È un’icona mondiale. Basta che Giorgio sia felice, siamo aperti a tutto e lasciamo decidere a lui”.

Su Dybala: “dove si è arenata la trattativa per il rinnovo? È difficile dire dove si sia arenata. Noi abbiamo valutato il giocatore su tutti gli aspetti, al 100%, sia in campo che fuori dal campo. Lui ha fatto richieste altissime, giustamente perché è un grande giocatore. Noi non ce la siamo sentiti di accettarle e le strade si sono divise. Ma questo non vuol dire che non sia un giocatore valido e forte”.