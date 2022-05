Juventus, Luciano Moggi sgancia la bomba di mercato: “Milinkovic-Savic”

SportFair

La Juventus è letteralmente scatenata sul fronte calciomercato. Si conclude la stagione dei bianconeri, la squadra di Massimiliano Allegri sarà chiamata della sfida di campionato contro la Fiorentina. Il rendimento della Vecchia Signora non può essere considerato all’altezza, la squadra è sicuramente competitiva e il quarto posto in classifica non è un risultato all’altezza delle aspettative. L’allenatore Allegri non potrà permettersi un altro passo falso, la dirigenza è infatti intenzionata a rinforzare ulteriormente la rosa.

In uscita si sono già registrate la prime operazioni: Chiellini ha ufficializzato l’addio, Dybala non ha rinnovato il contratto mentre l’ultima notizia riguarda il mancato riscatto di Morata. Certo anche l’addio con Bernardeschi, infine sono i corso contatti con club di Premier League per la cessione di Rabiot. In entrata il club è attivissimo, sono state avviate tante trattative.

In difesa si lavora allo scambio Acerbi-Rugani, a centrocampo l’obiettivo numero uno è Paul Pogba. La Juventus ha già presentato la prima offerta, inferiore a quella del Psg, ma la preferenza del francese è per il club bianconero. In attacco potrebbero arrivare sia Di Maria che Perisic, le trattative sono nella fase avanzata. L’ultima bomba è stata sganciata da Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus. “Milinkovic-Savic”, ha scritto sul profilo Twitter. Il serbo è destinato a lasciare la Lazio dopo alcune stagioni di altissimo livello e la prossima destinazione potrebbe essere ancora in Italia: la Juventus, almeno secondo quanto riporta Luciano Moggi, molto vicino all’ambiente bianconero.