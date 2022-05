Juventus, tutta la delusione di Vlahovic: sbuffa dopo il cambio, i gesti in panchina | VIDEO

SportFair

La Juventus è scesa in campo nella partita della 36esima giornata del campionato di Serie A, la sfida contro il Genoa si è conclusa sul risultato di 2-1. La squadra di Massimiliano Allegri è già sicura del quarto posto, la sconfitta contro la compagine di Blessin allontana la possibilità di chiudere la stagione al terzo posto. I bianconeri sono concentrati in vista della finale di Coppa Italia contro l’Inter.

L’immagine più importante dalla gara Genoa-Juventus riguarda Dusan Vlahovic. Il serbo non sta attraversando un momento entusiasmante, la gioia con il gol manca da quattro partite: troppo per un calciatore delle sue qualità. L’ex Fiorentina si è creato una sola occasione da gol contro il Genoa e su individualità, si tratta ormai di una costante. La Juventus non riesce a servire al meglio Vlahovic. La delusione dell’attaccante è visibile a tutti ed è sempre più netta. Al 74′ è uscito dal campo anche in vista della partita contro l’Inter, al suo posto Morata. Il serbo si è accomodato in panchina visibilmente contrariato, non tanto per la sostituzione ma probabilmente per un gioco che non riesce a sfruttare le sue caratteristiche. L’attaccante è stato ripreso in panchina, si mangia le unghie dal nervosismo, con le mani in faccia e il volto scuro. Solo il campo potrà risollevare l’umore di Vlahovic, solo un gol in finale contro l’Inter.