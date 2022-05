Juventus-Inter, che spettacolo: l’inno di Mameli di Arisa e la coreografia dei nerazzurri | FOTO e VIDEO

SportFair

E’ in corso la finale di Coppa Italia, in campo Juventus e Inter. E’ l’ultimo obiettivo rimasto per i bianconeri, il percorso in campionato e Champions League non è stato all’altezza per la squadra di Allegri. I nerazzurri sono, invece, ancora in corsa per la vittoria dello scudetto. Partenza sprint della compagine di Simone Inzaghi che è passata in vantaggio con un grandissimo gol Barella.

Spettacolo anche prima del match. Tutto è iniziato con l’inno di Mameli cantato da Arisa, l’esecuzione è stata particolarmente apprezzata dagli appassionati. In grande spolvero anche i tifosi dell’Inter, la coreografia al momento dell’ingresso delle squadre in campo è spettacolare.