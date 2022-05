La Juventus fa già paura: bloccati tre top player, come cambia la squadra con gli innesti a centrocampo e attacco | FOTO

SportFair

La Juventus si prepara per l’ultima giornata del campionato di Serie A, l’intenzione della squadra di Massimiliano Allegri è quella di concludere al meglio la stagione e conquistare un risultato positivo sul campo della Fiorentina. Il rendimento della squadra non può essere considerato all’altezza, il quarto posto non è un risultato in linea con le ambizioni di un club così vincente. In Champions League è arrivata l’eliminazione agli ottavi di finale, in Coppa Italia il ko in finale contro l’Inter. Il club bianconero chiuderà la stagione senza trofei, è la prima volta dopo 10 anni. Allegri dovrebbe essere confermato in panchina, ma non potrà permettersi un altro passo falso. L’obiettivo è chiaro: quello di tornare a lottare per lo scudetto e migliorare l’ultimo piazzamento in Champions League.

Le mosse di calciomercato

La Juventus è scatenata sul fronte calciomercato e ha deciso di continuare il progetto di qualche mese fa, ovvero quello di rinforzare la squadra. I primi passi sono arrivati con gli innesti di calciatori del calibro di Vlahovic e Chiesa, adesso è arrivato il momento di alzare l’asticella per ridurre il gap dalle milanesi. In porta confermatissimo Szczesny, in difesa la novità più importante riguarda l’addio di Chiellini, nelle ultime ore è arrivato l’accordo per il rinnovo di de Ligt e Bonucci sarà ancora un punto di riferimento. Arriverà sicuramente un centrale e almeno un terzino, sulla sinistra. A centrocampo è incerto il futuro di Rabiot, un punto di riferimento sarà sicuramente Locatelli, più Zakaria che si è dimostrato un ottimo centrocampista. E’ stata avviata la trattativa per il ritorno di Pogba, è il francese il grande colpo per centrocampo. La Juventus è pronta a chiudere l’innesto a parametro zero grazie alla volontà del calciatore, l’intesa di massima è stata raggiunta per una cifra vicina ai 10 milioni di euro totali a stagione per tre anni. Prevista la rivoluzione in attacco. Il primo addio è stato quello di Dybala, il prossimo potrebbe essere Morata. Certo quello di Bernardeschi. La strategia dei bianconeri è affidarsi a calciatori di passo in grado di fare la differenza sull’esterno, su queste basi potrebbe materializzarsi la mancata conferma dello spagnolo. Sono state avviate le trattative per Angel Di Maria e Ivan Perisic, altri due innesti a parametro zero. La Juventus è pronta ad affondare per un doppio colpo di altissimo livello. E con Pogba la squadra potrebbe essere quasi completa…