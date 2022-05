Juventus, Allegri accusa: “uno dell’Inter mi ha dato una pedata”

SportFair

Continuano ad arrivare le reazioni sulla finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-4 a favore dei nerazzurri ai tempi supplementari. L’uomo del match è stato Perisic, autore di una doppietta nel finale. Si sono registrati anche momenti di grande tensione, particolarmente nervoso l’allenatore Allegri. Scontro testa contro testa con il vice-allenatore dei nerazzurri Farris, poi un’altra lite e l’espulsione di Allegri.

L’allenatore bianconero ha raccontato l’episodio. “La mia espulsione? È passato uno dell’Inter e mi ha dato una pedata. Non cambia niente sapere cos’è successo. C’è da fare i complimenti all’Inter, usciamo da un’annata in cui non abbiamo neanche vinto un trofeo e questa rabbia va tenuta per l’anno prossimo, dove torneremo a vincere. Abbiamo fatto una buona prestazione ma avevamo giocatori che rientravano da infortuni e avevano pochi minuti nelle gambe. Dispiace, c’è amarezza”.

“Ma quale rigore? Il secondo? Diciamo che la squadra a un certo punto ha mollato la presa, ha fatto bene per 70 minuti ma poi avevo bisogno di cambi, ho preferito mettere un giocatore fresco. Dispiace perchè abbiamo fatto una buona partita”.