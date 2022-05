Italiani out a Ginevra, esordio amaro anche per Medvedev: eliminato al primo turno

SportFair

Erano due gli italiani impegnati nel torneo ATP di Ginevra, ma entrambi sono stati eliminati oggi. Cecchinato, dopo aver trionfato contro Thiem all’esordio, è stato sconfitto oggi da Majchrzak, agli ottavi di finale: l’azzurro ha ceduto al rivale polacco in un’ora e 10 minuti di gioco col punteggio di 6-2, 6-3. Match amaro anche per Fabio Fognini: il tennista ligure ha disputato oggi il primo turno del torneo, venendo eliminato da Kokkinakis: l’australiano ha vinto in un’ora e 28 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 6-3. Esordio complicato anche per il numero 2 al mondo: Medvedev, tornato in campo dopo un periodo di stop, è stato eliminato da Gasquet agli ottavi di finale: il amtch è terminato col punteggio di 6-2, 7-6 dopo un’ora e 31 minuti di gioco.