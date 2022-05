Italia ripescata al Mondiale, il presidente della Federgolf: “possibilità molto concreta”

SportFair

La Nazionale italiana inizia sempre più a sperare nel ripescaggio al Mondiale in Qatar del 2022. La squadra di Roberto Mancini non è riuscita a staccare il pass, fatale la sconfitta agli spareggi contro la Macedonia. Si è aperto uno spiraglio, l’Italia potrebbe infatti sfruttare il ripescaggio. La FIFA ha comunicato ufficialmente l’apertura di un procedimento in merito all’Ecuador. Nei giorni scorsi la Federcalcio cilena aveva presentato un ricorso per il caso Byron Castillo. Secondo le accuse, il calciatore avrebbe presentato un falso certificato di nascita: non solo sarebbe nato in un’altra data rispetto a quella dichiarata, ma sarebbe anche nato in Colombia e non in Ecuador.

Il presidente della Federgolf, Franco Chimenti, intervenuto a ‘La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento ha fornito interessanti indicazioni: “sì, c’è una possibilità che l’Italia venga ripescata per i Mondiali di Qatar 2022, una possibilità molto più concreta di quanto pensano tutti. Pare che l’Ecuador abbia utilizzato un giocatore non ecuadoregno che non aveva titolo di giocare. E per questo potrebbe pagare. Si parla di possibilità ma ci sono gli estremi che questo avvenga. Se così fosse, a quel punto bisognerebbe pensare alla nazionale che dovrebbe sostituirlo. C’è una regola Fifa che parla di ripescaggi e della squadra più in alto nel ranking: e questa è sicuramente l’Italia. Sto facendo il tifo per l’Italia d’accordo, ma le regole del gioco sono queste, un ripescaggio non sarebbe una cosa ingiusta”.