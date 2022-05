Italia, Mancini non chiude la porta al ripescaggio: “se qualcuno si ritira…”

SportFair

La Nazionale italiana non è riuscita a qualificarsi per il Mondiale in Qatar del 2022, è stato un vero e proprio dramma sportivo dopo la vittoria dell’Europeo. E’ già iniziato un nuovo progetto con l’obiettivo di ripartire più forti di prima. Continuano a circolare voci su un possibile ripescaggio, tra conferme e smentite. Sull’argomento ha deciso di intervenire anche Roberto Mancini, Ct della Nazionale italiana.

“Bisogna vedere come. La voce del possibile ripescaggio dell’Italia è venuta fuori dall’Ecuador o dall’Iran. Noi in questo momento non ci siamo, poi se qualcuno si ritira, c’è il ranking…”.

Poi parla di Balotelli, reduce da 5 gol con la maglia dell’Adana. “Quando Mario gioca e fa gol io sono contento. Comunque ho un rapporto speciale con Mario. C’è stato un momento in cui sarebbe potuto tornare in Nazionale, non è stato così, e ci dispiace veramente”.