La maglia della rinascita, le indiscrezioni sulla divisa dell’Italia: era destinata al Mondiale 2022 | FOTO

La Nazionale italiana è pronta a ripartire. E’ ancora fortissima la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022, la squadra di Roberto Mancini non è riuscita a superare gli spareggi, in particolar modo è risultata fatale la sconfitta contro la Macedonia. Il Ct dovrà ricompattare l’ambiente, un po’ come già fatto dopo la mancata qualificazione al Mondiale del 2018.

Il sito specializzato FootyHeadlines ha svelato in anteprima le indiscrezioni sulla nuova maglia degli azzurri che, secondo le intenzioni, doveva essere indossata nel Mondiale 2022. Il design è moderno e elegante e abbina i classici colori azzurri all’oro per i loghi. Il logo Puma è di coloro oro, il colletto è formato dai colori della bandiera italiana: verde, bianco e rosso.