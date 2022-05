Irma Testa conquista un altro splendido traguardo: fantastico argento mondiale per l’azzurra

SportFair

Irma Testa spettacolare ai Mondiali Elite di Istanbul 2022. L’azzurra ha perso in finale contro la taiwanese Lin 4-1 salendo così sul secondo gradino del podio iridato. Un argento da applausi, arrivato dopo un percorso lungo sei match, che si aggiunge al bronzo olimpico della scorsa estate.

Testa diventa così la prima italiana sul podio mondiale, europeo e olimpico. L’azzurra ha ricevuto un assegno di 50.000 euro come premio Iba.

“E’ stato uno splendido e lungo mondiale, che mi ha portato a conquistare un’altra prestigiosa medaglia dopo quella di Tokyo. ho il rammarico di non essermi riuscita a esprimermi al meglio in questa finale, in cui, soprattutto inizialmente, ho avuto difficoltà nel trovare le misure giuste contro una validissima avversaria”, ha affermato Irma Testa a fine gara.