“Interista Vaff****lo”, cori e balli per Salvini: la festa per lo Scudetto del Milan | VIDEO

Il Milan, grazie al successo di domenica contro il Sassuolo, ha conquistato lo Scudetto 2022. Una gioia pazzesca per tutti i tifosi rossoneri, che hanno festeggiato in grande questo splendido traguardo. La festa, ovviamente, è iniziata allo stadio, subito dopo il triplice fischio, ma è continuata poi per le vie di Milano domenica sera e lunedì pomeriggio, quando i giocatori hanno sfilato su un pullman scoperto per le strade milanesi.

Tra coloro che hanno festeggiato in grande per il successo del Milan c’è stato anche Matteo Salvini, tifosissimo rossonero, che è stato prima allo stadio, dove ha cantato e saltato insieme a tutti gli altri tifosi e poi si è unito ai rossoneri per le strade di Milano.

Sui social circola un video in cui intona cori contro i nerazzurri: “interista vaff****lo”, canta Salvini insieme ad altri tifosi del Milan.