L’interista Ignazio La Russa scatena il caos: “il Milan vincerà lo scudetto grazie al Coronavirus” | VIDEO

SportFair

Continua il bellissimo testa a testa per la vittoria dello scudetto in Serie A. L’ultima giornata ha lanciato il Milan verso il titolo, la squadra di Stefano Pioli ha superato l’ostacolo Atalanta ed è riuscita a confermare la prima posizione. Subito dopo l’Inter ha sbancato il campo del Cagliari e si è riportato a due punti di distanza. Tutto si deciderà negli ultimi 90 minuti, il Milan dovrà vedersela contro il Sassuolo e avrà due risultati su tre mentre l’Inter non potrà permettersi un passo falso in casa contro la Sampdoria.

Ignazio La Russa, politico e grande tifoso nerazzurro, ha scatenato momenti di discussione durante la trasmissione di Sportitalia. L’argomento caldo è stato quello della lotta scudetto: “i numeri dicono che l’Inter ha due punti in meno perché ha giocato una partita per il Coronavirus in un momento sbagliato. Il Milan vince per il Coronavirus”. Furiosa la reazione Luca Serafini, giornalista rossonero: “non si può ascoltare una cosa del genere da un politico. Vai a parlare al bar”.