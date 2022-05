Inter, innesto a sorpresa: è fatta per Mkhitaryan, l’armeno lascia la Roma

SportFair

L’Inter inizia a muoversi sul fronte trattative, la dirigenza continua a sondare il mercato dei calciatori senza contratto o in scadenza. L’ultima stagione del club nerazzurro è stata nel complesso positiva, la squadra si è confermata molto competitiva nonostante il cambio di allenatore e le cessioni pesantissime di Lukaku e Hakimi. Il dirigente Marotta si è confermato uno dei migliori in circolazione, le ultime sessioni di mercato sono state a basso costo e la squadra non si è indebolita di molto. Gli arrivi di calciatori come Dumfries, Calhanoglu e Dzeko si sono confermati azzeccati.

L’Inter ha piazzato un colpo per la prossima stagione, a sorpresa: è fatta per Henrikh Mkhitaryan. Il trequartista armeno è in scadenza di contratto con la Roma e la decisione comune è stata quella di interrompere il rapporto. Si tratta di un calciatore in grado di rappresentare un vero e proprio jolly, è infatti in grado di giocare in vari ruoli. Nel modulo di Inzaghi potrebbe giocare da mezzala o alle spalle delle punte. Nel corso della carriera ha indossato maglie molto importanti, dallo Shakhtar al Borussia Dortmund, ma soprattutto Manchester United e Arsenal. L’impatto nel calcio italiano è stato molto positivo, all’Inter l’obiettivo sarà quello di ripetersi. E’ reduce da un infortunio, ma sarà pronto per l’inizio della prossima stagione.