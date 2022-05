Inter-Empoli 4-2, le pagelle di SportFair: Lautaro mostra i muscoli e tiene in vita le speranze scudetto

SportFair

Dall’Inferno al Paradiso il passo è stato breve. Avvio shock dell’Inter contro l’Empoli, poi la squadra di Simone Inzaghi ha messo in mostra la superiorità dal punto di vista qualitativo e fisico. Si è conclusa la prima gara della 36esima giornata del campionato di Serie A, la stagione è entrata nella fase decisiva per la lotta scudetto. I nerazzurri sono tornati in testa alla classifica, in attesa della partita del Milan sul difficile campo del Verona, al momento Inter avanti di un punto. Partenza super dell’Empoli che si ritrova subito in doppio vantaggio, sfruttando gli errori della difesa di casa: apre Pinamonti, poi il raddoppio di Asllani. L’Inter protesta per un intervento di Parisi su Barella, l’arbitro fischia il rigore ma viene richiamato al Var e cambia (giustamente) la decisione. Inizia il forcing dell’Inter che torna in partita con un brutto autogol di Romagnoli su cross di Dimarco. Alla fine del primo tempo arriva il pareggio di Lautaro Martinez. Il Toro è l’uomo in più e al 64′ trova il gol del 3-2, super partita del portiere Vicario che ha salvato il risultato in diverse occasioni. Finisce 4-2 con il gol a tempo quasi scaduto di Sanchez.

Inter-Empoli, le pagelle di SportFair

Inter (3-5-2):

Handanovic voto 5.5: non è reattivo in occasione del gol di Asllani.

Skriniar voto 5: in grossa difficoltà nel primo tempo, come tutti i compagni di squadra.

De Vrij voto 4.5: gravissimo errore in occasione del gol del raddoppio dell’Empoli.

Dimarco voto 6.5: sveglia la squadra con il cross decisivo per l’autogol di Romagnoli che riapre la partita.

Dumfries voto 6: commette qualche errore, ma quando cambia passo è sempre pericoloso.

Barella voto 6: nel primo si prende tante responsabilità e manda un segnale alla squadra dopo le difficoltà incontrate.

Brozovic voto 6: una partita tranquilla, meno bene rispetto alle ultime prestazioni.

Calhanoglu voto 6.5: assist perfetto in occasione del pareggio di Lautaro. Piede magico.

Perisic voto 6.5: sulla fascia è sempre una spina nel fianco per gli avversari.

Correa voto 5.5: fase difficile della sua stagione, non è nella migliore condizione.

Lautaro Martinez voto 8.5: una doppietta fantastica che lascia in corsa l’Inter per lo scudetto.

A disposizione: Cordaz, Radu, Gagliardini, Sanchez 6.5, Vecino, Dzeko 5.5, Ranocchia, Gosens, Vidal 6, D’Ambrosio 6, Darmian s.v., Caicedo.

Empoli (4-4-1-1):

Vicario voto 7: parate eccezionali che salvano la squadra in diverse occasioni.

Fiamozzi voto 5.5: assist per il gol di Asllani, poi commette qualche errore di troppo.

Romagnoli voto 4.5: dà speranza all’Inter con un brutto autogol.

Luperto voto 5: in difficoltà contro la velocità degli attaccanti dell’Inter.

Parisi voto 6: sorpresa in positivo, è uno dei migliori di Andreazzoli.

Zurkowski voto 7: assist al bacio per il gol di Pinamonti. Ottimo calciatore.

Asllani voto 7: azione fantastica in occasione del gol del raddoppio dell’Empoli.

Stulac voto 6: buona fisicità, qualche problema dal punto di vista qualitativo.

Bandinelli voto 6: prestazione positiva in entrambe le fasi del gioco. E’ un calciatore prezioso.

Bajrami voto 6: si fa vedere con buone giocate, lascia il campo e l’Empoli prende gol.

Pinamonti voto 7: ottimo momento dell’attaccante, il primo gol è da bomber vero.

A disposizione: Ujkani, Furan, Henderson 6, Cutrone 6, Di Francesco s.v., Benassi s.v., Fazzini, La Mantia, Cacace, Ismajli 6, Baldanzi, Viti.