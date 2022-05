Incidente Sainz, il ferrarista si fa male: sbatte la testa e perde sangue | FOTO e VIDEO

SportFair

Periodo sfortunato per Carlos Sainz, pilota della Ferrari. Lo spagnolo è reduce da due gare difficili, i ritiri consecutivi tra Melbourne e Imola hanno fatto scivolare il ferrarista in classifica generale e dovrà riscattarsi già dal prossimo gran premio a Miami.

Lo spagnolo è fresco di rinnovo, si è meritato la fiducia della Ferrati ma non potrà più commettere errori. Il campionato è ancora molto lungo e il suo compito sarà quello di aiutare Leclerc nella corsa al titolo e totalizzare più punti possibili per la classifica costruttori. Il fine settimana in Florida non è iniziato nel migliore dei modi per Sainz: il ferrarista ha dato una testata ad una struttura metallica e si è leggermente ferito. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze per il pilota, solo un po’ di sangue sulla fronte.