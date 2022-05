Il Real ribalta il City in un minuto: Rodrygo e Benzema portano la squadra di Ancelotti in finale di Champions League

SportFair

Una settimana dopo il 4-3 dell’andata di semifinale di Champions League, Real Madrid e Manchester City hanno regalato ancora una volta spettacolo puro.

Un match a… diesel, che si è sbloccato solo al 73′, con la rete di Mahrez. Quando ormai sembrava fatta per il Manchester City di Guardiola, con un piede già in finale, Rodrygo ha deciso di ribaltare il match, segnando una clamorosa doppietta e cambiando le sorti del match in un solo minuto. Real Madrid-Manchester City termina in parità, servono quindi i supplementari per decidere il vincitore della sfida: ancora una volta ci pensa Benzema a fare la differenza. Il calciatore francese si è reso ancora una volta protagonista e decisivo: dopo essersi procurato un calcio di rigore, ha mandato la palla in rete dal dischetto, regalando alla squadra di Ancelotti la rete della vittoria. Il City nulla ha potuto in un Bernabeu in festa.

Reduce dalla vittoria in Liga, il Real Madrid adesso si gioca la sua 17ª finale di Champions League, a caccia del 14° titolo. Appuntamento quindi al 28 maggio per la finalissima contro il Liverpool.