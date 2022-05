Nuovi dettagli sull’addio al celibato di Andy Carroll, le parole della ragazza finita a letto con lui: “troppo ubriaco per fare qualcosa”

SportFair

Nei giorni scorsi ha fatto scalpore l’addio al nubilato di Andy Carroll: il 33enne attaccante del West Bromwich è stato immortalato mentre si trovava a letto con due sexy ragazze. E’ proprio una di queste, Taylor Jane Wilkey, a raccontare nei dettagli quanto accaduto, per fare chiarezza e provare a rincuorare la futura sposa del calciatore.

“Onestamente non era in condizione di fare nulla. Mi dispiace così tanto per tutto questo casino, ma non ho fatto nulla di sbagliato“, ha spiegato al Sun. Il calciatore inglese, a Dubai per il suo addio al nubilato, si è scatenato, ballando circondato da ragazze e bevendo molto. Gli scatti postati sui social che lo immortalano a letto con due belle ragazze hanno fatto infuriare la futura sposa Billi Muclow, ma Taylor insiste che non è accaduto niente tra di loro: “mi dispiace, Billi, so come sembra, ma non abbiamo fatto sesso. Ha bisogno di sapere che non è successo niente di sessuale tra me e Andy, lo giuro. E’ stato un gentiluomo, aveva solo bevuto tanto ed è svenuto sul letto. Non avrei mai dovuto trovarmi in quella situazione, ma non è successo niente di spiacevole. Mi dispiace solo per aver scattato foto: era tutto pensato per essere uno scherzo perché Andy era così ubriaco che ci stavamo solo facendo una risata“.

Carroll dovrebbe sposarsi domenica, ma dopo quanto accaduto non è certo che le nozze si terranno ugualmente. La sexy ragazza ha raccontato di quanto Carroll e i suoi amici avessero bevuto: 17 ore di alcolici e buffonate, fino a sfiorare le 30 mila sterline, almeno 20 giri di vodka, dieci bicchieri di sangria e altrettanti di Jägermeister e vodka Grey Goose.

“Ma in nessun momento nessuno ha menzionato che era un addio al celibato, ci è stato detto che era una vacanza per ragazzi. Non sapevo che si sarebbe sposato. Siamo arrivati ​​​​all’una di notte e i camerieri stavano versando Grey Goose come se non ci fosse un domani, c’erano vassoi di bicchierini in giro. Andy e i suoi compagni si sono presi cura di noi, non ci siamo mai sentiti fuori posto o molestati da nessuno di loro. Quando ho fatto quel selfie con lui sul letto ero ancora vestita, indossavo un vestito rosa e poiché il telefono era ingrandito sembra che io sia nuda, ma non lo ero. C’erano tutti gli altri, era solo uno scherzo. Indossavo un vestito attillato e uno dei ragazzi ha suggerito che avremmo potuto indossare gli accappatoi. Poi io e Phoebe siamo finite a letto con Andy, ma non è successo nulla, eravamo tutti così ubriachi che siamo svenuti“, ha aggiunto Taylor.

“Spero che Billi lo perdoni. Andy era un bravo ragazzo. Odierei che annullassero il matrimonio per tutta questa faccenda. Non avrei dovuto scattare le foto e condividerle con gli amici, sono arrabbiata per il fatto che siano trapelate ai media. Sembro un opportunista che non sono e ho ricevuto minacce di morte e messaggi di odio, è stato davvero sconvolgente. Questa è stata un’enorme lezione di vita per me“, ha concluso.