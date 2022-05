Il Psg saluta Di Maria: “ultima partita con la nostra maglia”, poi la Juventus

SportFair

Il Psg si prepara a scendere in campo per l’ultima giornata di Ligue 1 contro il Metz, sarà l’ultima gara con la maglia del club francese anche per Angel Di Maria. Il Psg ha deciso di salutare il calciatore con un messaggio ufficiale. “Il Paris Saint-Germain saluta Angel Di Maria e le sue 7 stagioni trascorse in maglia rossoblu. Arrivato al Paris Saint-Germain nell’estate del 2015, Angel Di Maria si è subito imposto sulla fascia destra dell’attacco parigino firmando 15 gol e 25 assist, in tutte le competizioni, per la sua prima stagione. Il nativo di Rosario ha stabilito, durante questo esercizio, il record di più assist in una stagione (18). In 7 stagioni con il Paris Saint-Germain, il nazionale argentino ha giocato 294 partite per un totale di 91 gol e 111 assist. Il 19 maggio 2021, durante la finale della Coupe de France contro l’AS Monaco (vittoria 2-0), è entrato definitivamente nella leggenda firmando il suo 104° assist in maglia rossoblù, diventando così il miglior passante della storia del club”.

Poi le parole del presidente Nasser Al-Khelaïfi: “Angel Di Maria ha sicuramente scritto la storia del club. Sarà ricordato dai tifosi come un giocatore dallo stato d’animo irreprensibile, che ha dimostrato un impegno costante nel difendere i nostri colori. Invito tutta la famiglia Paris Saint-Germain a incontrarsi domani al Parc des Princes per rendergli il tributo che merita”. Il futuro di Di Maria sembra già delineato, il calciatore ha raggiunto l’intesa di massima per il trasferimento alla Juventus.