Il portiere subisce un gol e la reazione è da pazzi: la sua squadra perde la finale, i tifosi sconvolti | VIDEO

Un episodio molto particolare si è verificato nel mondo del calcio, nel dettaglio in occasione della finale della CAF Confederation Cup, la seconda coppa continentale per importanza in Africa dopo la Champions League. E’ salito alla ribalta un gesto durante la gara tra i sudafricani degli Orlando Pirates e i marocchini del Renaissance Berkane. La sfida non ha regalato grosse emozioni e i tempi regolamentari si sono conclusi sul risultato di 0-0. La gara si è sbloccata ai tempi supplementari con un botta e risposta per il definitivo 1-1.

La Coppa si è decisa ai calci di rigore, un video del portiere Richard Ofori è diventato virale sul web. Il 28enne ghanese ha realizzato il suo calcio di rigore, ma non è stato capace di intercettare quello degli avversari nonostante un foglietto con gli appunti sulle caratteristiche dei tiratori dell’altra squadra. Un penalty ha fatto molto discutere: Ofori sfiora un tiro angolato, osserva il pallone in fondo alle rete ed inizia ad esultare come un pazzo. In molti si sono chiesti il motivo e l’interpretazione più accreditata è quella di un gesto di sconforto per non essere riuscito a parare il tiro.