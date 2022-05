Il padre di Camila Giorgi virale sui social: pizzicato a fumare di nascosto al Roland Garros | VIDEO

SportFair

Il Roland Garros di Camila Giorgi è terminato oggi, agli ottavi di finale. La tennista azzurra è stata eliminata dallo Slam francese, in corso sui campi in terra rossa di Parigi, per mano della russa Kasatkina, ma sui social non si fa altro che parlare di suo… padre.

Sergio Giorgi, padre e coach di Camila, è stato pizzicato mentre fumava, probabilmente una sigaretta elettronica, di nascosto in tribuna. Probabilmente nella sua postazione in tribuna non è consentito fumare, per via della vicinanza con gli atleti in campo e per questo motivo Sergio Giorgi lo ha fatto ‘furtivamente’.