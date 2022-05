Il 46 resta di Valentino Rossi: il numero del Dottore sarà ufficialmente ritirato dalla MotoGP al Mugello

Sarebbe stato inimmaginabile vedere qualche altro pilota, oltre lui, sfrecciare in pista col numero 46 e, infatti, non sarà possibile, almeno nella massima categoria: in occasione del Gp d’Italia, in programma al Mugello il 29 maggio il numero di Valentino Rossi sarà ritirato ufficialmente.

Sabato 28 maggio, prima delle qualifiche, si terrà la cerimonia, alla quale non mancherà ovviamente il Dottore, vincitore di 9 titoli mondiali con 115 vittoria e 235 podi conquistati nell’arco della sua carriera.