Il Napoli ipoteca il terzo posto: Insigne sbaglia un rigore, contro il Torino decide Fabian Ruiz

Il Napoli ipoteca il terzo posto, i punti di vantaggio sulla Juventus sono adesso quattro, a due giornate dal termine la squadra di Spalletti ha approfittato della sconfitta dei bianconeri contro il Genoa. Si è conclusa la prima gara di oggi della 36esima giornata del campionato di Serie A, gli azzurri sono scesi in campo contro il Torino. Il Napoli ha meritato i tre punti, nel corso della partita ha fallito tante occasioni da gol, principalmente il calcio di rigore di Insigne. Il gol della vittoria è arrivato nel finale con la marcatura di Fabian Ruiz.

Il Torino si affida a Brekalo e Balotti, il Napoli risponde con Osimhen, Mertens, Insigne e Lozano. La prima grande occasione si registra all’8′, colpo di testa di Belotti e Ospina si salva. Gli ospiti rispondono con Anguissa, al 22′ Mertens sfiora l’incrocio. Al 38′ occasione per Praet, ma il portiere azzurro è reattivo. Si va all’intervallo sullo 0-0.

Al 59′ grande chance per il Napoli, Izzo sgambetta Mertens ed è calcio di rigore: dal dischetto si presenta Insigne ma il portiere Berisha si supera. Pochi minuti più tardi un’altra occasione per l’attaccante che non è lucido. Il gol è nell’aria e arriva al 73′ con un tiro deviato di Fabian Ruiz. Nel finale il risultato non cambia più. Finisce 0-1, il Napoli sale a quota 73 punti.